Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals.