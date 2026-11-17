Fils-Jodar oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Rafa Jodar conquista il primo set in 46 minuti: decisivo il break nel decimo gioco, dopo che Fils non ha sfruttato tre palle break nel parziale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Fils-Jodar
in evidenza
3° game: break Fils, 2-1 con Jodar
Questa volta Fils sfrutta la chance e per la prima volta nel match strappa il servizio a Jodar. Da 30-15 arrivano tre punti di fila per il francese, con l'avversario che sbaglia il rovescio incrociato sulla palla break
2° game: Fils tiene il servizio, 1-1 con Jodar
Fils torna a muovere il punteggio, trovando anche il primo ace della sua partita sul 40-15. Due soli vincenti finora per il francese, a fronte di 12 errori gratuiti
1° game: Jodar tiene il servizio, 1-0 con Fils
Jodar parte bene nel secondo set con un turno di battuta a zero. Momento di nervosismo per Fils, chiamato a reagire già nel prossimo turno di battuta
Inizia il 2° set: Jodar al servizio
Jodar vince il 1° set: 6-4 in 46 minuti
Jodar sfrutta subito le prime palle break e conquista il set! Gran game in risposta dello spagnolo che si porta avanti 15-40 e chiude al secondo set point, con un errore di Fils. L'inerzia sembrava dalla parte del francese, ma pesano le tre palle break non sfruttate nel corso del set
9° game: Jodar annulla una palla break, 5-4 con Fils
Arriva un'altra palla break per Fils, ma anche in questo caso Jodar riesce a salvarsi con la prima vincente. Ai vantaggi non mancano i rimpianti per il francese, che sbaglia una passante che l'avrebbe portato nuovamente a palla break. Lo spagnolo approfitta subito e chiude il game con un'altra prima vincente
8° game: Fils tiene il servizio, 4-4 con Jodar
Jodar parte bene nel game con un ottimo passante. Da 0-15, però, Fils mette in fila quattro punti consecutivi. Si prosegue sul filo dell'equilibrio
7° game: Jodar tiene il servizio, 4-3 con Fils
Si scambia poco in questa fase, complice la velocità del campo. Game a zero per Jodar che finora ha raccolto il 78% di punti con la prima
6° game: Fils tiene il servizio, 3-3 con Jodar
Fils ha registrato il servizio dopo le difficoltà iniziale. Dallo 0-30 nel primo turno di battuta, il francese ha vinto 12 dei successivi 13 punti giocati nei propri game al servizio
5° game: Jodar tiene il servizio, 3-2 con Fils
Jodar sembra in controllo del game sul 40-0, ma Fils rimonta e trascina il game ai vantaggi. Lo spagnolo, però, riesce a chiudere con due ottime prime
4° game: Fils tiene il servizio, 2-2 con Jodar
Game rapido stavolta per Fils che chiude il turno di battuta a 15. Stavolta qualche prima in più per il francese che concede un solo punto sul 40-0
3° game: Jodar annulla due palle break, 2-1 con Fils
Jodar supera il primo momento di difficoltà dell'incontro e lo fa con l'aiuto del servizio. Lo spagnolo concede due palle break, ma riesce ad annullarle con la prima. Dall'altra parte, grande profondità dei colpi trovata da Fils che non ha potuto far nulla sulle palle break
2° game: Fils tiene il servizio, 1-1 con Jodar
Inizio un po' in affanno per Fils che mette una sola prima in campo. Sotto 0-30, però, il francese cambia marcia e vince quattro punti consecutivi, sfruttando anche due errori di dritto di Jodar
1° game: Jodar tiene il servizio, 1-0 con Fils
Ottima partenza per Jodar che tiene il servizio a zero. Come accaduto nel match d'esordio contro Zverev, nel box dello spagnolo c'è solo il papà
INIZIA IL MATCH! Jodar al servizio
Jodar ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: riscaldamento in corso
Jodar e Fils entrano in campo!
Quasi tutto pronto a Torino: tra poco Arthur Fils e Rafael Jodar entreranno in campo. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.
Debutta il vodcast "Torino Tennis Talks"
Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo.
Torino Tennis TalkVai al contenuto
Come seguire le Atp Finals su Sky
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals.
Fabio Fognini entra nella squadra Sky Sport Tennis
Tra le novità di questa edizione, la partecipazione straordinaria di Fabio Fognini, che entrerà a far parte della squadra Sky Sport Tennis in qualità di special guest. Ad affiancarlo, la squadra talent composta da Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Fabio Colangelo, per accompagnare il racconto con analisi, approfondimenti e commenti esclusivi. In telecronaca si alterneranno le voci di Luca Boschetto, Federico Ferrero e Pietro Nicolodi.
Tutte le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport
Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic (7).
- Campione più anziano: Novak Djokovic, a 36 anni, nel 2023.
- Campione più giovane: John McEnroe, a 19 anni, nel 1978.
- Campioni con il ranking più alto:N.1 del mondo: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15), Andy Murray (2016), Jannik Sinner (2024)
- Campione con il ranking più basso: David Nalbandian, numero 12 del mondo, nel 2005.
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner, a Torino, nel 2025.
- Maggior numero di vittorie in singolare nel torneo: Roger Federer (59)
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Nitto ATP Finals ammonta a 15.750.000 dollari.
SINGOLARE
- Campione imbattuto 5.171.000 $
- Vittoria in finale 2.412.000 $
- Vittoria in semifinale 1.206.000 $
- Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
- Quota di partecipazione 338.000 $*
- Riserva (Alternate) 156.000 $
(*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: 1 partita: 169.000 $; 2 partite: 253.500 $; 3 partite: 338.000 $)
Il programma delle Atp Finals 2026
- Fase a gironi – Round Robin (da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre) - Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare). - Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Semifinali – Sabato 21 novembre - Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare). - Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Finali – Domenica 22 novembre - Finale di doppio: ore 15:00. - Finale di singolare: ore 18:00.
Fils-Jodar, tutti i precedenti
- ATP 500 Barcellona 2026 (Semifinale, terra battuta). Arthur Fils ha battuto Rafael Jódar con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2.
- ATP 500 Washington 2026 (Sedicesimi di finale, cemento). Rafael Jódar ha battuto Arthur Fils con il punteggio di 7-6(5), 6-3.
- ATP Masters 1000 Montreal 2026 (Quarti di finale, cemento). Rafael Jódar ha battuto Arthur Fils con il punteggio di 7-6(5), 6-3
I precedenti ufficiali tra Arthur Fils e Rafael Jódar sono 3 e vedono lo spagnolo in vantaggio per 2-1, tutti disputati nel 2026.
Nel match inaugurale del Gruppo John McEnroe alle Nitto ATP Finals 2026, il numero 1 al mondo Alexander Zverev ha sconfitto il debuttante spagnolo Rafael Jódar con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e ventisette minuti di gioco
Rookie da sogno: Rafa Jodar
Era fuori dai 100 a inizio stagione, ora si gioca il titolo di Maestro: la grande sorpresa della stagione è lo spagnolo
Nonostante la sconfitta, Arthur Fils si è preso la scena nella sfida contro Ben Shelton nella prima giornata delle Atp Finals. Nel video lo splendido punto a rete vinto dal francese, che chiude con la volée ed esulta chiedendo la spinta del pubblico.
Al suo debutto assoluto alle Nitto ATP Finals 2026, il francese Arthur Fils (testa di serie numero 6) ha perso all'esordio nel Gruppo John McEnroe contro Ben Shelton in tre set (6-2, 3-6, 6-3).
La mina vagante: Arthur Fils
Debuttante a questi livelli, Fils va a caccia della sua prima vittoria in carriera alle Finals
Risultati e calendario del gruppo McEnroe
- Zverev (Ger) - Jodar (Esp) 6-4, 6-4
- Shelton (Usa) - Fils (Fra) - 6-2, 3-6, 6-3
- Fils (Fra) - Jodar (Esp) - martedì ore 14
- Shelton (Usa) - Zverev (Ger) - martedì ore 20.30
- Zverev (Ger) - Fils (Fra) - giovedì, orario da confermare
- Jodar (Esp) - Shelton (Usa) - giovedì, orario da confermare
La classifica del gruppo McEnroe
- Alexander ZVEREV 1-0 (set 2-0, game 12-8)
- Ben SHELTON 1-0 (set 2-1, game 15-11)
- Arthur FILS 0-1 (set 1-2, game 11-15)
- Rafael JODAR 0-1 (set 0-2, game 8-12)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Heliovaara/Patten - Arevalo/Pavic su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Jodar-Fils su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Arribage/Olivetti - Luz/Matos su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Shelton su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle ore 14, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Arthur Fils sfida Frances Tiafoe nel 2° match di round robin del gruppo McEnroe alle Atp Finals di Torino