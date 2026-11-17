Allianz porta in televisione e sulle piattaforme digitali la partnership con Jannik Sinner . Dal 12 novembre è in onda in Italia "Con te, per tutta la partita - With you for the long game", campagna che utilizza il percorso del tennista italiano per sviluppare un messaggio incentrato su preparazione, recupero e capacità di affrontare le difficoltà. Secondo i dati forniti dalla compagnia, la pianificazione durerà oltre due settimane e punta a raggiungere più di 35 milioni di italiani .

Lo spot mette Jannik Sinner sopra una pila di oltre 6.000 palline, immagine scelta per rappresentare il lavoro e la preparazione necessari per arrivare ai vertici del tennis. Il filo conduttore è quello della pausa intesa come parte della preparazione . La narrazione proposta dalla compagnia presenta il fermarsi per recuperare energie e prepararsi alla fase successiva non come un'interruzione del percorso, ma come una sua componente. Lo spot è stato realizzato da Allianz Italia con Ogilvy Italia e Indiana Production, con la regia di Gus St Clair.

Il progetto "Be Like Sinner"

"Con te, per tutta la partita" rappresenta anche un'anticipazione di "Be Like Sinner", piattaforma internazionale di comunicazione che Allianz prevede di lanciare nel 2027. Il progetto ruota attorno a quattro concetti indicati dal gruppo come comuni alla compagnia e al tennista: preparazione, tenacia, fiducia e spirito di squadra. L'iniziativa era stata presentata il 10 novembre alla Torre Allianz di Milano, durante un incontro con Jannik Sinner, il CEO di Allianz Italia Giacomo Campora e l'allenatore Darren Cahill. La collaborazione tra il gruppo assicurativo e Jannik Sinner, tuttavia, precede la nuova campagna. La partnership globale pluriennale è stata annunciata il 29 gennaio 2026: l'accordo ha reso il tennista Global Brand Ambassador di Allianz e prevede anche progetti con la Jannik Sinner Foundation dedicati a bambini e giovani attraverso sport e istruzione.