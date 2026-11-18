Cobolli-Tiafoe oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Partita da dentro o fuori per Flavio Cobolli, impegnato contro Frances Tiafoe: il romano deve vincere per restare ancora in gara alle Atp Finals. Il match sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Cobolli-Tiafoe
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Nell'arco della sola stagione 2026, i due si sono già affrontati tre volte con un bilancio di 2-1 per lo statunitense. Tiafoe ha vinto nettamente a Indian Wells e in due set sull'erba di Halle
Nei cinque incroci passati si sono giocati soltanto due tie-break ed entrambi sono terminati 7-4. Il primo lo ha vinto Cobolli ad Acapulco, mentre il secondo ha premiato Tiafoe a Halle
Tutti e cinque i precedenti tra i due giocatori si sono disputati rigorosamente all'aperto. Quella di Torino rappresenta la primissima sfida assoluta su cemento indoor
L'unica vittoria di Flavio Cobolli risale alla finale dell'ATP 500 di Acapulco nel marzo 2026. In quell'occasione il romano vinse per 7-6(4), 6-4 conquistando il suo titolo più prestigioso sul cemento
Frances Tiafoe conduce per 4-1 negli scontri diretti totali contro l'azzurro. L'americano si è imposto a Delray Beach (2024), Washington (2025), Indian Wells (2026) e Halle (2026)
Cobolli, il warm up prima del match con Tiafoe
È una partita da dentro o fuori per Cobolli che, dopo la vittoria di Alcaraz su Medvedev, è obbligato a vincere stasera per restare ancora in corsa verso le semifinali. In caso di ko, infatti, il romano sarebbe eliminato con un turno di anticipo
Cobolli in semifinale alle Atp Finals se... Tutte le combinazioniVai al contenuto
Flavio Cobolli torna in campo per la seconda giornata del girone Lendl alle Atp Finals affrontando lo statunitense Frances Tiafoe