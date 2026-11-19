Ora è ufficiale: Matteo Berrettini avrà ancora l'opportunità di giocare in azzurro in Coppa Davis e di difendere il triplo-titolo consecutivo in carica dell'Italia. A meno di una settimana dall'inizio della competizione a Bologna, il capitano Filippo Volandri ha deciso di optare per un cambio rispetto ai convocati iniziali. Il romano prende il posto di Simone Bolelli. Berrettini in questi giorni, oltre a portare il suo sostegno all'amico Cobolli, si sta allenando intensamente a Torino assieme a Luciano Darderi, anche lui tra i convocati azzurri. Assieme a loro due completano il quadro Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, unico specialista di doppio. Il carisma e l'attaccamento di Berrettini, dimostrati nelle ultime due edizioni in campo e anche nel trionfo storico del 2023 vissuto da tifoso, rappresenteranno delle opzioni in più per capitan Volandri. Il torneo degli azzurri inizierà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud nei quarti di finale.

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