Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli: è questa la principale novità nelle convocazioni ufficiali di Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ci saranno anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre contro la Corea del Sud