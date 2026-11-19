Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli: è questa la principale novità nelle convocazioni ufficiali di Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ci saranno anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre contro la Corea del Sud
- Ufficiali le scelte di Filippo Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis a Bologna
- Da regolamento sarà possibile sostituire fino a un massimo di tre giocatori. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro le ore 11 del giorno precedente l’inizio delle gare, ovvero lunedì 23 novembre
- L'Italia debutterà ai quarti il 25 novembre con la Corea del Sud, per poi sfidare eventualmente la vincente di Spagna-Austria
- Numero 6 del ranking in singolare
- Numero 21 del ranking in singolare
- Numero 27 del ranking in singolare
- Numero 43 del ranking in singolare
- Numero 7 del ranking in doppio