Atp Finals, Alcaraz e il problema alla coscia: le ultime news prima del match con Cobolli
Giornata importante per Carlos Alcaraz che, dopo gli esami alla coscia svolti giovedì, è atteso in campo alle 14 contro Flavio Cobolli. Lo spagnolo, che è già arrivato all'Inalpi Arena e stamattina aspettava l'ok definitivo dei medici, ha spostato il warm up dalle 10.45 alle 13. Nel nostro liveblog le news in tempo reale
Alcaraz già in semifinale: cosa dice il regolamento in caso di ritiro
Alcaraz è già qualificato in semifinale, dove affronterebbe Ben Shelton. Di seguito cosa dice il regolamento in caso di ritiro, prima o durante la partita
- Se un giocatore da forfait prima di scendere in campo è automaticamente eliminato dal torneo. Il suo posto verrebbe preso da un alternate
- Se un giocatore scende in campo regolamente e si ritira durante la partita può continuare a giocare il torneo, ricevendo l'ok da parte dei medici
Cosa è successo ieri
Dopo il fastidio alla coscia sinistra accusato contro Medvedev, Alcaraz si è sottoposto ieri a una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio. Lo spagnolo ha manifestato la volontà di proseguire il torneo, ma con lo staff si è preso qualche ora di tempo per valutare l'evoluzione e dare l'ok definitivo soltanto stamattina
L'arrivo di Alcaraz all'Inalpi Arena. VIDEO
Intanto Alcaraz è arrivato all'Inalpi Arena attorno alle ore 11. Insieme a lui il fratello Alvaro
Il warm-up spostato alle 13
La prima notizia che arriva oggi da Torino è il cambio di orario del warm-up dello spagnolo, inizialmente previsto alle 10.45 sul Centrale. Alcaraz ha cancellato quello slot, prenotando un'ora di campo tra le 13 e le 14 sul Sebastopoli, insieme al n. 3 junior Ziga Sesko
Come sta Alcaraz? Le news da Torino
A Torino i riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz che alle 14 dovrebbe giocare l'ultima partita del round robin contro Flavio Cobolli. Lo spagnolo ha svolto ieri degli esami alla coscia e stamattina attende il via libera definitivo dei medici per proseguire il torneo
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Harrison/Skupski-Granollers/Zeballos su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Alcaraz-COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
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- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - BOLELLI/VAVASSORI-Krawietz/Puetz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
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- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis