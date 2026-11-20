Giornata importante per Carlos Alcaraz che, dopo gli esami alla coscia svolti giovedì, è atteso in campo alle 14 contro Flavio Cobolli. Lo spagnolo, che è già arrivato all'Inalpi Arena e stamattina aspettava l'ok definitivo dei medici, ha spostato il warm up dalle 10.45 alle 13. Nel nostro liveblog le news in tempo reale

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