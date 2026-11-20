Cobolli-Alcaraz oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Ultimo impegno a Torino per Flavio Cobolli. Già certo dell'eliminazione, il romano affronta Carlos Alcaraz, non al meglio per i problemi alla coscia sinistra. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Alcaraz-Cobolli
in evidenza
7° game: Cobolli annulla due palle break, Alcaraz avanti 4-3
Game delicato per Cobolli che ai vantaggi fronteggia due palle break: la prima cancellata con un rovescio in rete di Alcaraz, la seconda con un buon serve and volley. Flavio resta così in scia nel punteggio
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 4-2 con Cobolli
Cobolli riesce a recuperare in risposta da 40-0 a 40-30, ma poi Alcaraz riesce a chiudere con un attacco di dritto dietro al servizio. Sei game giocati nei primi 20 minuti del match
5° game: Cobolli tiene il servizio, Alcaraz avanti 3-2
Arriva qualche errore di Alcaraz che, avanti di un break, prova a lasciare i colpi in risposta. Cobolli tiene il servizio a 15, trovando una prima al centro
4° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-1 con Cobolli
Tre punti diretti con la prima per Alcaraz che tiene il servizio a 15. Bene lo spagnolo anche negli scambio da fondo (finora 9 punti vinti su 12 nei "baseline point")
3° game: Cobolli tiene il servizio, Alcaraz avanti 2-1
Alcaraz parte bene nel game con un vincente di rovescio, poi però Cobolli trova l'aiuto del servizio e mette in fila tre punti. Il murciano riapre il game con un perfetto dritto in diagonale, ma Flavio archivia il turno di battuta con una prima vincente al centro
2° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-0 con Cobolli
Alcaraz mette a segno tutti i colpi e si dimostra subito efficace al servizio. Il murciano conferma il break a 15, giocando una volée perfetta nell'ultimo punto del game. Per ora non sembra stia accusando problemi per l'infortunio alla coscia
1° game: break Alcaraz, 1-0 con Cobolli
Arriva subito il break in favore di Alcaraz. Cobolli apre il match con un buon dritto dietro al servizio, ma poi si ritrova 15-40: il romano annulla una prima palla break, ma sulla seconda viene infilato dalla risposta vincente di Alcaraz. Il murciano, che sta giocando con una fascia elastica alla coscia, sta lasciando andare molto il braccio
INIZIA IL MATCH! Cobolli al servizio
Alcaraz ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!
Cobolli e Alcaraz entrano in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Quasi tutto pronto all'Inalpi Arena: tra poco l'ingresso in campo di Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.
Il vodcast "Torino Tennis Talks"
'Torino Tennis Talks' è il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagna il pubblico per tutta la durata delle Atp Finals 2026. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo
Torino Tennis TalksVai al contenuto
Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals.
Verso la Coppa Davis
La stagione di Cobolli non finirà oggi visto che il romano sarà protagonista anche in Coppa Davis. Il capitano Volandri ha ufficializzato la squadra, con l'ingresso di Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli. Completano il quintetto Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori
UFFICIALE. Coppa Davis 2026, Berrettini per Bolelli: i convocati dell'ItaliaVai al contenuto
Medvedev-Tiafoe per le semifinali
L'ultima partita del round robin è in programma stasera e sarà un vero e proprio spareggio per le semifinali tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Chi vince, infatti, supererà il turno e domani sfiderà il n. 1 al mondo Sascha Zverev
Alcaraz in semifinale con Shelton
Alcaraz conosce già il suo avversario in semifinale: sarà Ben Shelton che ha chiuso il gruppo McEnroe al secondo posto, alle spalle di Sascha Zverev. I due si ritroveranno così dopo la recente finale di Parigi vinta dal murciano
Come sta Alcaraz: le news LIVE
Dopo l'infortunio alla coscia e gli esami di giovedì, Alcaraz stamattina aspettava l'ok definitivo dei medici e ha spostato il warm up alle 13. Segui le news in tempo reale sul nostro liveblog dedicato
Alcaraz, le news LIVE verso il match con CobolliVai al contenuto
Alcaraz vs Italia
Alcaraz ha giocato in carriera 45 partite contro tennisti italiani. Il bilancio complessivo è di 35 vittorie e 10 sconfitte: nel circuito maggiore sono riusciti a batterlo solo Sinner (7 volte), Sonego, Berrettini e Musetti
Quel precedente al Roland Garros
Tra Alcaraz e Cobolli c'è un precedente che risale a tre anni e mezzo fa, sulla terra rossa del Roland Garros. Nel primo turno di Parigi vinse il murciano con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5
Cobolli proverà oggi a sfatare un tabù, visto che non ha mai battuto un top 10 sul cemento. Dodici sconfitte per il romano con due ritiri, contro Musetti allo US Open 2025 e contro De Minaur a Vienna 2024
Cobolli giocherà oggi la sua ultima partita a Torino, già eliminato dopo le sconfitte contro Medvedev e Tiafoe. "È stata la partita più triste della mia carriera" aveva detto il romano, in lacrime, dopo il ko con l'americano
Il cammino di Cobolli
- RR: vs Medvedev 6-7, 3-6
- RR: vs Tiafoe 6-7, 0-6
Alcaraz ha una serie aperta di undici vittorie consecutive e non perde un set dal quarto di finale contro Fritz a Parigi. L'ultimo ko del murciano risale al 12 ottobre contro Zizou Bergs nel 3° turno di Shanghai
Il cammino di Alcaraz
- RR: vs Tiafoe 6-2, 6-2
- RR: vs Medvedev 6-2, 6-4
Cosa dice il regolamento in caso di ritiro nel round robin
- Se un giocatore da forfait prima di scendere in campo è automaticamente eliminato dal torneo. Il suo posto verrebbe preso da un alternate
- Se un giocatore scende in campo regolamente e si ritira durante la partita può continuare a giocare il torneo, ricevendo l'ok da parte dei medici
Come sta Alcaraz?
La sfida di oggi sarà importante per capire le condizioni di Alcaraz che ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica per verificare le condizioni della coscia sinistra, dopo il fastidio accusato nel match contro Medvedev. Lo spagnolo aveva oggi in programma il warm-up alle 10.45, poi spostato alle 13
Risultati e calendario gruppo Lendl
- Alcaraz (Esp) - Tiafoe (Usa) 6-2, 6-2
- Medvedev - COBOLLI (Ita) 7-6, 6-3
- Alcaraz (Esp) - Medvedev 6-2, 6-4
- COBOLLI (Ita) - Tiafoe (Usa) 6-7, 0-6
- COBOLLI (Ita) - Alcaraz (Esp) - venerdì ore 14
- Tiafoe (Usa) - Medvedev - venerdì ore 20.30
Classifica gruppo Lendl
- Carlos ALCARAZ 2-0 (set 4-0, game 24-10) - IN SEMIFINALE
- Frances TIAFOE 1-1 (set 2-2, game 17-18)
- Daniil MEDVEDEV 1-1 (set 2-2, game 19-21)
- Flavio COBOLLI 0-2 (set 0-4, game 15-26) - eliminato
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Harrison/Skupski-Granollers/Zeballos su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Alcaraz-COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - BOLELLI/VAVASSORI-Krawietz/Puetz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Medvedev-Tiafoe su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Si chiude oggi il round robin delle Atp Finals. Per il gruppo Lendl in campo Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli