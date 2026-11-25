Il percorso di recupero per Jannik inizierà a casa sua, i tempi sono stimati in circa tre/quattro mesi ma qualunque ipotesi ora è piuttosto azzardata. Prima bisogna attendere i riscontri post intervento. Dunque, quello che è certo è che il numero 2 del mondo salterà sicuramente gli Australian Open a gennaio ed è possibile sperare di rivederlo in campo durante la stagione sulla terra rossa. Con tutte le cautele del caso…