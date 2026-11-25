Jannik Sinner rientra in Italia da Turku (Finlandia) dopo l'operazione alla gamba destra. La riabilitazione inizialmente sarà a casa sua in Alto Adige. I tempi di recupero sono stimati in circa tre/quattro mesi, ma qualunque ipotesi ora è piuttosto azzardata, prima bisogna attendere i riscontri post intervento. Il racconto della giornata in diretta qui nel nostro liveblog e news costanti su Sky Sport 24
La priorità è non affrettare i tempi
Qualora dovesse rientrare per l’inizio della stagione 2027 della terra rossa significherebbe per Sinner uno stop di almeno otto/nove mesi, dal momento che il numero 2 del mondo non gioca una partita ufficiale dal trionfo a Wimbledon del 12 luglio, sconfiggendo in finale quel Sascha Zverev che nel frattempo si è preso la vetta nel ranking ATP. In questa fase, però, la priorità è non affrettare i tempi affinché la riabilitazione, che inizierà in Alto Adige, vada nel modo migliore possibile.
I tempi di recupero
Il percorso di recupero per Jannik inizierà a casa sua, i tempi sono stimati in circa tre/quattro mesi ma qualunque ipotesi ora è piuttosto azzardata. Prima bisogna attendere i riscontri post intervento. Dunque, quello che è certo è che il numero 2 del mondo salterà sicuramente gli Australian Open a gennaio ed è possibile sperare di rivederlo in campo durante la stagione sulla terra rossa. Con tutte le cautele del caso…
Jannik: "Mi manca davvero stare in campo"
Nel suo primo messaggio dopo l'operazione, Sinner ha raccontato anche la voglia di tornare a giocare: "Mi manca davvero stare in campo". Ora inizierà il percorso di recupero insieme al suo team medico: "Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto".
Sinner: "Abbiamo provato di tutto per evitare l'operazione"
Sinner ha spiegato sui social che negli ultimi mesi lui e il suo team avevano tentato la strada conservativa. Dopo progressi inizialmente incoraggianti, però, "il ginocchio non ha risposto come speravamo", rendendo necessario l'intervento.
Sinner: 'Ho provato di tutto per evitare l'operazione'. Il messaggio integrale di JannikVai al contenuto
A operarlo il professor Lempainen
L'intervento è stato eseguito dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese specializzato nelle lesioni muscolari e tendinee degli sportivi. "L'operazione è andata molto bene", ha confermato dopo l'intervento
La spiegazione dell’intervento subito da Jannik
L'operazione, effettuata a Turku, in Finlandia, dal professore Lasse Lempainen, ha riguardato l'allungamento della bandelletta ileotibiale, una metodologia che il luminare finlandese ha consigliato come la soluzione più delicata e senza stress per eliminare il disagio persistente. Ieri il Prof. Tencone in diretta a Sky Sport 24 ha fornito qualche dettaglio sull’intervento chirurgico spiegando in cosa consiste questo ‘allungamento’
VIDEO. Sinner, l’intervento al ginocchio spiegato dal Prof. TenconeVai al contenuto
L'operazione riuscita di ieri
Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico - riuscito - alla gamba destra, a causa dell'infiammazione tendinea (detta sindrome della bandelletta ileotibiale) che gli dà il tormento da ormai più di quattro mesi, nonostante la terapia conservativa intrapresa da metà agosto.
Quando torna Sinner dalla Finlandia
Sinner dovrebbe ripartire questa mattina: c'è un volo privato schedulato da Turku alle 9 con arrivo a Bolzano attorno alle 10.30. Con Jannik ci sono il papa’ Hanspeter, il manager Alex Vittur, il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia, e il professor Herbert Schönhuber.