La carriera si è chiusa con 17 vittorie contro giocatori in top ten, 9 tornei in singolare, 8 in doppio, un record di 23-9 in Coppa Davis, unico italiano in top 10 sia in singolare che in doppio in campo maschile. Vanta 823 settimane in top 100 in singolare, 525 in top 50, 220 in top 20 e 426 vittorie a livello ATP. Tutte ottenute con uno stile di gioco riconoscibile, fatto di raffinatezza tecnica, sensibilità di polso e varietà di colpi nei suoi momenti migliori. Fortunatamente sono stati tanti