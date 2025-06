Intervistato da Sky Sport in occasione del Media-Day di Wimbledon, Nole Djokovic ha parlato del suo rapporto con Fabio Fognini: "Siamo cresciuti insieme e abbiamo una relazione molto buona, anche se c'è una grande rivalità calcistica. La prima volta ci siamo sfidati a Sanremo a 14 anni". L'elogio: "Mi ha colpito che, dopo anni ad alto livello, sia ripartito dai challenger per riprendersi dagli infortuni e migliorare il ranking"

" Fabio è uno dei giocatori di tennis che conosco da più tempo , siamo cresciuti assieme e ci siamo sfidati la prima volta a Sanremo a 14 anni per i Campionati Europei Under 14. Con lui ho un ottimo rapporto, ne parlo sempre bene perchè è un amico e negli spogliatoi ama fare spesso battute sia con me che con gli altri. Abbiamo solo una grande rivalità nel calcio perchè io sono milanista e lui è un grande interista". A Sky Sport Nole Djokovic ha parlato così del suo rapporto con Fognini, entrambi classe 1987 e ancora desiderosi di battaglie sui campi da tennis.

"Mi ha stupito negli ultimi anni, ha trovato le motivazioni per ripartire"

Il serbo non ha lesinato complimenti al suo coetaneo: "Fabio è un talento fenomenale che abbiamo potuto ammirare. Ciò che mi ha impressionato negli ultimi anni è stata la sua voglia, dopo stagioni ad altissimo livello, di ripartire dai challenger per migliorare il ranking a seguito degli infortuni che ha avuto. Mi sono chiesto dove abbia tirato fuori queste motivazioni nonostante una famiglia a casa. Ho veramente tanto rispetto per lui, lui sa che è un amico e gli auguro un grande ultimo Wimbledon. Ho visto che gioca con Alcaraz sul Centrale, è dura ma non poteva sperare in uno scenario migliore".