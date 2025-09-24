Viaggio dentro la crisi tecnica e mentale di Sascha Zverev

Può sembrare paradossale parlare di crisi per chi occupa il terzo posto del ranking mondiale, eppure per il tedesco il 2025 è stato un anno tutt'altro che soddisfacente. Le tante sconfitte subìte nel corso della stagione, in partite più o meno importanti (a cui vanno aggiunti alcuni acciacchi e qualche difficoltà a trovare un allenatore), hanno minato le certezze di Sascha, che sta lottando contro sé stesso per uscirne più forte