Un decennio di Sky Sport: Masters 1000, dieci anni di finali

In questo speciale in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand ripercorriamo il decennio dei Fab Four del tennis mondiale e il dominio di Djokovic, unico ad essere riuscito a vincere tutti i 9 tornei Masters 1000 proprio tra il 2010 e 2019

Djokovic 29, Nadal 20, Federer 12, Murray 10. E’ la classifica per numero di vittorie nei tornei Masters 1000 negli ultimi dieci anni, dal 2010 ad oggi. Il decennio dei Fab Four, ma soprattutto del dominio poco appariscente di Novak Djokovic, unico ad essere riuscito a vincere tutti i 9 tornei Masters 1000 proprio tra il 2010 e 2019.

Quale è stata in questi anni la finale più bella, più emozionante, più equilibrata? Dal cemento di Indian Wells e Miami, alla terra rossa di Montecarlo, Madrid e Roma, fino all’indoor di Shanghai e Parigi Bercy. Nove tornei ricchi di storia e di storie. Il racconto delle finali più belle inizia con una puntata della saga infinita Federer-Nadal (finale di Madrid 2010) per concludersi con il primo successo italiano in un torneo Masters 1000: il trionfo di Fognini a Monte Carlo in questo 2019 fantastico per il tennis azzurro.

Appuntamento con lo speciale "Masters 1000, le finali", in onda sui canali Sky Sport e sempre disponibile on demand.