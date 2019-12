Mondiale per club maschile: c'è la Lube Civitanova

Formula cambiata per il mondiale maschile, con sole quattro squadre, e non più otto come in precedenza. In semifinale si incroceranno la 1^ con la 4^ e la 2^ con la 3^. In campo, in un girone unico all'italiana, si sfideranno il Sada Cruzeiro (Brasile), l’Al Rayyan (Qatar), lo Zenit Kazan (Russia) e la Lube Civitanova. Per la squadra azzurra, salire sul gradino più alto del podio mondiale significherebbe tornare in Italia con l’unico trofeo che ancora manca nella ricchissima bacheca del Club cuciniero. Un anno fa la Cucine Lube Civitanova ha conquistato l’argento nella Finale persa nel “derby” italiano contro Trento, edizione giocata in Polonia (Plock e Czestochowa), dopo tre vittorie nel girone (tra cui la storica rimonta contro il Kazan) e la Semifinale vinta contro il Resovia. Due anni fa la prima volta della storia biancorossa al Mondiale per Club: quattro vittorie consecutive poi lo stop soltanto in Finale dal favorito Zenit, squadra che i cucinieri troveranno ancora una volta di fronte anche nell’edizione 2019.