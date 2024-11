Champions volley, 3^ giornata su Sky

Oggi in campo la Savino Del Bene Scandicci che sarà ospite del Bielsko Biala e l'Antonio Carraro Imoco Conegliano sul campo del Resovia. Giovedì 28 novembre chiude il turno la sfida di cartello tra Vakifbank e Numia Vero Volley Milano. Tutti i match live su Sky e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da mercoledì 27 novembre, la terza giornata di regular season di CEV Champions League femminile, il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Tre le squadre italiane impegnate: Antonio Carraro Imoco Conegliano nel girone A, Numia Vero Volley Milano nel girone C e Savino Del Bene Scandicci nel girone E.