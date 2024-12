Champions volley, la 4^ giornata su Sky

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 10 dicembre , la quarta giornata di regular season di CEV Champions League femminile , il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Tre le squadre italiane impegnate: Antonio Carraro Imoco Conegliano nel girone A, Numia Vero Volley Milano nel girone C e Savino Del Bene Scandicci nel girone E.

Conegliano, Milano e Scandicci live su Sky

Tutte le sfide con in campo le squadre italiane saranno in diretta su Sky Sport Arena e NOW: martedì 10 dicembre, alle 20.30 l’Antonio Carraro Imoco Conegliano ospita il Maritza Plovdiv. Telecronaca di Roberto Prini e Rachele Sangiuliano. Mercoledì 11 dicembre alle 19 sarà la volta della Numia Vero Volley Milano e del Savino Del Bene Scandicci, in campo rispettivamente contro Calcit Kamnik e Allianz MTV Stuttgart. Telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini per la prima, mentre per la seconda, Giovanni Cristiano e Rachele Sangiuliano.Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.