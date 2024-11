Champions femminile e maschile: le italiane su Sky

Nella Casa dello Sport di Sky c'è il grande volley europeo. Oggi e domani seconda giornata di Champions femminile: in campo Milano, Conegliano e Scandicci. Mercoledì inizia l'avventura della maschile con le partite di Milano, Perugia e Monza live su Sky Sport e NOW GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT ascolta articolo

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Dopo l'en-plein nella prima giornata, tornano subito in campo le ragazze del volley per la seconda giornata di regular season di CEV Champions League femminile, il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Martedì 12 novembre Milano è in Slovenia contro il Kamnik. Alle 20.30 le campionesse di Conegliano in Bulgaria contro il Plovdiv. Chiude Scandicci che mercoledì alle 19.00 affronta lo Stoccarda.

Milano, Conegliano e Scandicci live su Sky Tutte le sfide con in campo le squadre italiane saranno in diretta: martedì 12 novembre, alle 18 su Sky Sport Max e NOW la Numia Vero Volley Milano sarà ospite del team sloveno Calcit Kamnik. Telecronaca di Giovanni Cristiano e Rachele Sangiuliano. Alle 19 su Sky Sport Uno e NOW sarà la volta dell’Antonio Carraro Imoco Conegliano opposta al Maritza Plovdiv. Telecronaca di Roberto Prini e Francesca Piccinini. Invece, mercoledì 13 novembre alle 19 su Sky Sport 251 e NOW la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Allianz MTV Stuttgart. Telecronaca di Roberto Prini e Francesca Piccinini.

Domani la prima giornata della Champions maschile Da mercoledì 13 novembre, anche la prima giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Tra le squadre italiane impegnate: Mint Vero Volley Monza nel girone B, Allianz Milano nel girone C e Sir Sicoma Monini Perugia nel girone D.

Milano, Perugia e Monza, tutte le sfide delle italiane sono su Sky Le sfide con in campo le squadre italiane saranno tutte in diretta su Sky Sport Arena e NOW: mercoledì 13 novembre alle 18.30 l’Allianz Milano ospita il team belga Knack Roeselare. Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Alle 20.30 sarà il turno del Sir Sicoma Monini Perugia, avversaria del Jihostroj Ceske Budejovice. Telecronaca di Giovanni Cristiano e Rachele Sangiuliano. Infine, giovedì 14 novembre alle 20 il match tra il Mint Vero Volley Monza e Olympiacos Piraeus. Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

Il volley europeo nella Casa dello Sport Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.