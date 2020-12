Champions League, è dominio italiano

3-0 è il risultato finale sia per le ragazze dell’Imoco che per Perugia che, nella Pool B maschile, ha liquidato 3-0 il Tours come aveva fatto già ieri Civitanova. Si torna in campo il 15 dicembre alle 17.30: Modena Volley affronta il Kemerovo di Zaytsev

Dominio italiano nella Champions League di Volley, con la Carraro Imoco Conegliano che chiude con tre vittorie il girone d'andata al PalaVerde di Treviso. Dopo le slovene del Calcit e le francesi del Nantes anche la rivale principale del girone, il Fenerbahce, si è piegato per 3-0 con parziali netti: 25-14, 25-19, 25-19, 18 punti di Paola Egonu e ben dodici muri di squadra. Le Pantere sono prime nella Pool B con 9 punti su 9.

E ha vinto anche Perugia nella Pool B maschile, 3-0 al Tours come aveva fatto già ieri Civitanova: 17 i punti di Wilfredo Leon e 11 di Atanasijevic, titolare per la seconda volta dopo il lungo stop per infortunio. Nel girone la Lube campionessa d'Europa in carica conduce a quota 9 punti seguita proprio da Perugia con 6. Si torna in campo martedì prossimo con la Pool D maschile: il 15 dicembre alle 17.30 Modena Volley affronta il Kemerovo di Ivan Zaytsev.