Champions, Milano in campo per andata dei playoff

Champions League femminile, obiettivo quarti di finale per le ragazze della Numia Milano impegnate nella gara di andata dei playoff, in Germania, contro lo Schwerin. Appuntamento oggi alle 18 su Sky Sport Arena e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del volley europeo. Oggi, mercoledì 5 febbraio, si giocano le partite d’andata dei playoff di CEV Champions League femminile, il torneo continentale che vede di fronte venti tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane già qualificate ai quarti di finale: Antonio Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci.

Vero Volley Milano in casa delle tedesche dello Schwerin

Mercoledì 5 febbraio, alle 18, la Numia Vero Volley Milano gioca in casa delle tedesche del SSC Palmberg Schwerin la partita d’andata dei playoff che qualificano ai quarti di finale, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini. La partita di ritorno si giocherà in Italia il prossimo giovedì 20 febbraio. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.