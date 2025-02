Champions, Milano a Ankara per l'accesso ai quarti

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del volley europeo. Oggi, mercoledì 12 febbraio, va in scena la partita d’andata dei playoff di CEV Champions League maschile. Una squadra italiana va a caccia di un posto nei quarti di finale, dove sono già qualificate Mint Vero Volley Monza e Sir Sicoma Monini Perugia, che si sfideranno in marzo nell’atteso derby: l’Allianz Milano affronta l’Halkbank Ankara nella sfida d’andata dello spareggio, in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli, commento tecnico di Andrea Zorzi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.