Modena Volley avanti di forza nel girone D della Champions League: dopo la vittoria per 3-1 sul Kemerovo di Ivan Zaytsev è arrivato il secondo successo consecutivo, 3-0 al Varsavia di Andrea Anastasi con una grande prestazione di Petric autore di 16 punti di cui 3 muri e 4 ace. Ma il match winner è stato ancora una volta Daniele Lavìa, come contro i russi. Giovedì il girone si chiude alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno con la Leo Shoes Modena impegnata contro i padroni di casa del Knack Roeselaere

La zampata finale è sempre la sua: dopo il muro decisivo contro il Kemerovo di Zaytsev, Daniele Lavia lo ha fatto ancora – questa volta dal servizio, trasformando in oro il match ball nel momento più duro della partita. Ma è di squadra che la Leo Shoes Modena è riuscita sin qui a dominare la Pool D della Champions League, sulla carta una delle più combattute.



Come coi russi, anche contro il Verva Varsavia Micah Christenson li ha coinvolti tutti: tredici punti di Vettori, impeccabile al servizio; quattordici del già citato Lavia e addirittura sedici di Nemanja Petric, con tre muri e quattro ace ma soprattutto facendo ammattire il muro polacco.



Ci ha provato Andrea Anastasi a ribaltare l’esito della partita, dopo un primo set ben giocato dai suoi e uno dominato da Modena: dentro Kwolek, Ziobrowski, Trinidad de Haro, ma non è bastato. I muri di Stankovic e Mazzone hanno stoppato l’impeto del Verva permettendo a Modena di chiudere 3-0, senza correre il rischio di venire riacciuffati com’era quasi successo contro Zaytsev e compagni.



Modena è dunque sola in testa alla Pool D, sei punti su sei e un solo set perso. Alle 17.30 si godrà da bordocampo Kemerovo-Varsavia, già costrette a vincere per restare in corsa per i quarti di finale. Poi, alle 20.30, l’atto finale del girone d’andata: gli uomini di Andrea Giani contro i padroni di casa del Knack Roeselaere, per vincere e aspettarli a pancia piena al PalaPanini, il 9 febbraio, per il girone di ritorno.

Leo Shoes Modena-Verva Warszawa Orlen P. 3-0 (25-21; 25-17; 26-24)

Leo Shoes Modena: Christenson 1, Vettori 13, Petric 16, Stankovic 7, Mazzone 3, Lavia 14, Grebennikov (L), Rinaldi, Karlitzek. N. E.: Bossi, Iannelli (L), Mazorra, Sanguinetti, Porro. All. Giani

Verva Warszawa Orlen P.: Wrona 6, Ziobrowski 9, Kwolek 7, Nowakowski 3, Grobelny 7, Superlak 5, Trinidad De Haro 1, Szalpuk 2, Fornal 1, Kozlowski, Król, Wojtaszek (L). All. Anastasi

Durata set: 27' 22' 31', tot: 80'.