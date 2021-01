Volley, torna la Champions. Conegliano su Sky

Torna la Champions League di volley su Sky, con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Le prime a scendere in campo saranno le campionesse del mondo di Conegliano impegnate nella "bolla" di Nantes (Fra). In diretta da stasera su Sky Sport Arena

Quarantadue vittorie consecutive a cavallo di tre anni, dal trionfo Mondiale di fine 2019 al successo su Trento di sabato scorso: Conegliano è la regina indiscussa del volley femminile e vuole continuare ad esserlo anche in Champions League. Da oggi a giovedì 28 gennaio, quando tornerà in campo nella “bolla” di Nantes per guadagnarsi il pass per i quarti di finale. Il traguardo europeo è l'unico gioiello che manca alla corona delle “Pantere”, sfumato due volte in finale e una in semifinale.

All'andata, tra gli spalti vuoti del PalaVerde, Conegliano è stata spietata: nove set vinti e zero persi. Nessuna delle tre avversarie ha mai superato i 19 punti in un parziale. Persino il temuto Fenerbahce, che vuole strappare all’Imoco e al campionato italiano la stella Paola Egonu offrendole (si sussurra) un milione di euro a stagione, si è dovuto inchinare allo strapotere della squadra di Santarelli. La sfida di giovedì contro la squadra turca assegnerà quasi certamente il primato nel girone. Conegliano preparerà la supersfida col Fener prima contro le slovene del Kamnik (stasera ore 20.30 diretta Sky Sport Arena) e le padrone di casa del Nantes (mercoledì 27 gennaio, ore 20.30 diretta Sky Sport Arena).

Coach Santarelli dorme sonni tranquilli, non mancheranno le alternative: al centro è finalmente tornata anche la fuoriclasse olandese Robin De Krujiff; unico neo Myriam Sylla. Fortunatamente la risonanza alla spalla della schiacciatrice azzurra ha dato buone notizie, non giocherà ma tornerà presto. Quando non si giocherà senza la possibilità di sbagliare.

Tre incontri in tre giorni per la compagine veneta, tutti da seguire in diretta in pima serata su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio.

La programmazione live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV

martedì 26 gennaio

Ore 20.30: Conegliano-Kamnik (telecronaca Fabrizio Monari)

mercoledì 27 gennaio

Ore 20.30: Conegliano-Nantes (telecronaca Michele Gallerani)

giovedì 28 gennaio