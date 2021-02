Torna la Champions su Sky, 4 italiane in campo

Torna oggi su Sky la Coppa Cev di volley maschile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club. Chiusura del quarto round della fase a gironi della Champions League, con in campo anche quattro formazioni italiane, Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia, Leo Shoes Modena e Trentino Itas Trento.

Perugia e Civitanova impegnate nella bolla di Perugia per il Gruppo B, Modena in quella di casa per il Gruppo D, Trento in quella di Friedrichshafen, in Germania, per il Gruppo E. Tutti gli incontri delle compagini italiane da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TV, tra martedì 9 e giovedì 11 febbraio.