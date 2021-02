E' tempo di quarti di finale per la Champions league di volley maschile e femminile con le gare d'andata. Tra martedì 23 e giovedì 25 in campo Civitanova, Perugia, Modena e Trento. Per le donne: Novara, Scandicci, Conegliano e Busto Arsizio Condividi:

Torna l'appuntamento con la Champions League di volley. In campo le italiane per l' andata dei quarti di finale. Da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio da non peredere le sei partite in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV.

Champions maschile: in campo Civitanova, Perugia, Modena e Trento Chiusa la fase a gironi, per la Champions league di volley maschile è tempo di quarti di finale, con le gare d’andata che vedranno in campo anche quattro formazioni italiane, Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia, Leo Shoes Modena e Trentino Itas Trento. Gli incontri delle compagini italiane da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW TV tra martedì 23, e giovedì 25 febbraio. Su tutti, spicca il derby tra Modena e Perugia, in programma al PalaPanini della città emiliana, mentre Civitanova mercoledì ospiterà all’Eurosuole Forum i polacchi del Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle e Trento andrà a far visita giovedì ai tedeschi del Recycling Volleys Berlino. Le partite di ritorno si giocheranno tra il 2 e il 4 marzo.

Champions femminile: in campo Novara, Scandicci, Conegliano e Busto Arsizio Oltre a quella maschile, su Sky anche la Champions League femminile. Come per gli uomini si giocano le partite d’andata dei quarti finale e anche in questo caso le squadre italiane in campo saranno quattro, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci, Carraro Imoco Conegliano e Unet e-work Busto Arsizio, tutte da seguire in diretta su Sky Sport. Derby italiano anche tra le donne, con Scandicci e Conegliano di fronte mercoledì al PalaRadioli della città toscana; in trasferta, invece, Novara, che in Turchia andrà a far visita al Fenerbahce Opet, mentre Busto Arsizio ospiterà al PalaYamamay un’altra formazione turca, sempre di Istanbul, l’Eczacibasi VitrA. Gare di ritorno in programma tra il 2 e il 4 marzo.