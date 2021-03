Busto Arsizio e Trento in semifinale di Champions

Anche Trento in semifinale tra gli uomini

A cinque anni di distanza dall’ultima volta, Trento fra le migliori quattro squadre d’Europa, qualificandosi per la semifinale 2021 della Champions League. Il traguardo che riporta il club gialloblù nel gotha del volley europeo è stato raggiunto grazie al netto successo anche nel match di ritorno contro il Berlino Recycling Volleys. Dopo il 3-1 di una settimana fa in Germania, la formazione di Angelo Lorenzetti ha completato l’opera, assicurandosi subito i due set necessari per chiudere il discorso qualificazione; sul 2-0 Giannelli e compagni non hanno arrestato la propria corsa, conservando l’imbattibilità nella competizione (undicesima vittoria in altrettante partite giocate) grazie alla conquista anche nel terzo set. Sono stati l’opposto Nimir (12 punti col 67% con l’ennesimo titolo di mvp) e, più in generale, il fondamentale del muro (8) e la battuta (7 ace) a trascinare la squadra verso l’ennesimo derby europeo contro Perugia che, fra mercoledì 17 (a Trento) e giovedì 24 marzo (in Umbria), assegnerà un posto nella Super Finals di Verona del primo maggio.

Trentino Itas TRENTO-BERLINO Recycling Volleys 3-0 (25-22, 25-21, 25-14)

Trentino Itas TRENTO: Lucarelli 8, Lisinac 4, Nimir 12, Kooy 3, Podrascanin 5, Giannelli, Rossini (L); Sosa Sierra 4, Michieletto 5, Sperotto, Argenta 3, Cortesia 2, De Angelis (L). All. Angelo Lorenzetti.

BERLINO RECYCLING VOLLEYS: Carle 3, Brehme 2, Grankin 4, Tuia 7, Eder 7, Patch 8, Zenger (L); Kessel 1, Pujol, Le Roux, Moraes 3, Michelucci 1, Kaliberda 2. N.e. Kowalrski. All. Cedric Enard.