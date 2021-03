Volley, il derby Conegliano-Novara stasera su Sky

Torna su Sky la Champions league di volley femminile. Si giocano le partite di ritorno delle semifinali e le squadre italiane in campo saranno tre, Igor Gorgonzola Novara, Carraro Imoco Conegliano e Unet e-work Busto Arsizio, tutte da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW tra oggi, martedì 23, e mercoledì 24 marzo.

Derby italiano tra le donne, con Conegliano e Novara di fronte al PalaVerde di Villorba, in provincia di Treviso, mentre Busto Arsizio mercoledì ospiterà alla e-work Arena della città lombarda le turche del Vakifbank. All’andata, vittoria 3-0 di Conegliano in casa di Novara e successo a Istanbul 3-2 per Busto Arsizio, la grande sorpresa di questa edizione della Champions League femminile. In qualunque caso, l’Italia è, comunque, sicura di portare in finale almeno una squadra.