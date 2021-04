Egonu da record, Conegliano batte Novara in gara-1

È una Paola Egonu straordinaria quella che si prende la scena nella gara-1 della finale scudetto che vede Conegliano imporsi su Novara al tie break e indirizzarsi verso la conquista del titolo. L'azzurra classe '98 chiude la sfida del PalaVerde con 47 punti e registra il record assoluto di punti, battendo il precedente primato stabilito da sé stessa (con il Club Italia nel 2016) e da Mariana Conde (in A2), rendendo vana l'ottima prestazione dell'Igor Volley. È proprio la squadra ospite, infatti, a vincere il primo set dell'incontro e andare a un passo dal momentaneo 2-0. Nel secondo parziale, però, Novara spreca 9 palle-set - sette delle quali neutralizzate da Egonu e con almeno due freeball sciupate - e finisce per perderlo con il punteggio di 40-38. Imoco si aggiudica anche il terzo set, le ragazze di Barbolini tengono il passo e portano a casa il quarto rimandando il discorso vittoria al tie break, dove tuttavia sopraggiunge la stanchezza e finiscono per crollare. Conegliano vince con minori difficoltà (15-9) e si aggiudica gara-1 che equivale alla 62^ vittoria consecutiva. Martedì al PalaIgor l'occasione di chiuderla e far festa per la squadra di Lavarini.