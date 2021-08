Europei: l'Italia vince ancora, 3-0 all'Ungheria

Dopo il debutto vincente contro la Bielorussia, nuovo successo per le Azzurre agli Europei di volley. A Zara, in Croazia, battuta l'Ungheria 3-0. Domani Italia di nuovo in campo contro la Slovacchia

Tutto facile a Zara, in Croazia, per l'Italia, che nel secondo impegno al Campionato Europeo Femminile supera l'Ungheria 3-0 (25-16, 25-15, 25-19). Nessuna variazione nel sestetto rispetto alla vittoria sulla Bielorussia, sempre per 3-0. Il ct Davide Mazzanti schiera in campo la diagonale Orro-Egonu, le schiacciatrici Pietrini e Sylla, le centrali Fahr e Chirichella e il libero De Gennaro.

Concessi i primi due punti del match alle avversarie, le Azzurre trovano subito il giusto ritmo: un attacco vincente di Pietrini vale il +5 (9-4). L'Ungheria fatica ad arginare la manovra dell'Italia, che allunga ulteriormente il passo: due ace consecutivi di Egonu portano il vantaggio a +7 (17-10), il punto in battuta di Chirichella porta lo score a +9 (21-12). Le azzurre chiudono il primo set 25-16.

L'Ungheria prova a cambiare l'inerzia in avvio di seconda frazione. Szakmary e compagne si portano in vantaggio (2-4) ma è immediata la risposta delle Azzurre: Pietrini ed Egonu a segno ristabiliscono la parità (4-4). L'Italia si rimette in marcia (6-4) e poi allunga il passo. Il finale è in discesa per le ragazze di Mazzanti che senza problemi chiudono 25-15.

Il copione non cambia nel terzo set: l'Ungheria prova a tenere testa alle Azzurre in avvio di frazione, ma un muro piazzato della formazione italiana (7-6) dà l'avvio all'allungo azzurro (15-10). Come nei parziali precedenti l'Italia impone il proprio ritmo e il proprio gioco e chiude agevolmente il match (25-19).

L'Italia, inserita nel Gruppo C con Croazia, Bielorussia, Svizzera, Ungheria e Slovacchia, affronterà proprio quest'ultima già domani, lunedì 23 agosto, alle ore 17:15.