L'Italia vola in finale agli Europei: Olanda ko

Le azzurre superano l'Olanda in semifinale con il punteggio di 25-19 25-17 16-25 25-18 e si giocheranno contro la Serbia campione in carica e padrone di casa un titolo continentale che manca dal 2009. Contro Boskovic e compagne sarà anche una rivincita del quarto di finale perso nettamente a Tokyo 2020

L'Italvolley femminile è in finale agli Europei. Alla Stark Arena di Belgrado la squadra di Mazzanti ha vinto la semifinale contro l'Olanda 3-1 (25-19 25-17 16-25 25-18) guadagnandosi un posto nella finale continentale in programma sabato 4 settembre alle 20. Solita prestazione monstre di Paola Egonu, top scorer italiana con 24 punti. Bene anche Anna Danesi (17) ed Elena Pietrini (14). Le azzurre ritroveranno la Serbia padrone di casa e campione in carica (ha vinto le ultime due edizioni, nel 2019 e 2017). Contro Tijana Boskovic e compagne, vincitrici con il medesimo punteggio (3-1) nell'altra semifinale contro la Turchia, sarà una doppia rivincita: in primis della finale mondiale 2018 e poi del quarto di finale all'Olimpiade di Tokyo, perso nettamente dalla squadra di Mazzanti 0-3. L'Italia al femminile andrà a caccia del terzo Europeo della sua storia, un titolo che manca alle azzurre dal 2009.