Italia campione d'Europa: Serbia sconfitta 3-1

A Belgrado l'Italvolley femminile conquista l'Europeo. In finale Egonu e compagne hanno sconfitto 3-1 le padrone di casa della Serbia. La ragazze allenate dal Ct Mazzanti hanno perso il primo set (24-26), per poi imporsi nei successivi tre (25-22, 25-19, 25-11). E' il terzo successo in questa competizione, dopo le due vittorie consecutive nel 2007 e 2009