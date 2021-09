In un'estate storica per lo sport italiano, dopo il trionfo degli Azzurri di Mancini agli Europei di calcio, è arrivato il titolo continentale anche per le ragazze del volley. Battuta nettamente la Serbia in finale a casa sua a Belgrado. Una delle grandi protagoniste del match è stata Miriam Sylla, che negli spogliatoi ha festeggiato come aveva già fatto Leonardo Bonucci a Wembley, urlando un liberatorio "It's coming home!"