Italia-Bulgaria 3-1: azzurri a punteggio pieno

Terza vittoria per la Nazionale di pallavolo nei Campionati Europei: i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 (25-19, 25-18, 17-25, 25-12) la Bulgaria. Prossimo impegno per gli azzurri mercoledì 8 settembre contro la Slovenia

L'Italia ha ottenuto un importante e convincente successo per 3-1 (25-19, 25-18, 17-25, 25-12) contro la Bulgaria nella terza giornata del Gruppo B dell'Europeo di volley.

La partita odierna è stata davvero ben giocata da Giannelli e i suoi compagni che hanno conosciuto un solo passaggio a vuoto nel terzo set quando gli uomini di Prandi sono riusciti ad accorciare le distanze. Del giovane gruppo tricolore però, oltre alle ben note capacità tecniche, è piaciuta la capacità di reagire alle difficoltà della già citata terza frazione. Il gruppo azzurro si è contraddistinto poi per la consueta organizzazione di gioco già messa in mostra nelle prime uscite di questa rassegna continentale.

Oggi sestetto confermato per De Giorgi che ha schierato Giannelli in palleggio, Pinali opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani i centrali con Balaso libero.

Dall’altra parte della rete Silvano Prandi ha scelto la diagonale Seganov-Sokolov, Skrimov e Atanasov i martelli, Kolev e Grozdanov i centrali con Vladislav Ivanov libero.

Il primo set è stato davvero ben giocato dalla formazione tricolore che ha da subito mostrato buone cose nella fase muro-difesa, mettendo così in difficoltà gli avversari e soprattutto avendo la possibilità di organizzare al meglio la fase di contrattacco. Tutta la squadra si è davvero ben comportata riuscendo a portarsi sull’1-0 grazie al 25-19.

Secondo set più equilibrato con i bulgari che come da tradizione hanno venduto cara la palla ribattendo palla su palla e rimanendo a contatto (18-14). Progressivamente però Giannelli e compagni hanno piazzato l’allungo rivelatosi decisivo e concretizzatosi sul 25-18 che è valso il doppio vantaggio anche grazie a una ricezione davvero molto buona e ai 4 muri nel parziale.

Nel terzo set la Bulgaria è partita forte forzando molto al servizio (11-3) con gli azzurri che sono apparsi un po’ sorpresi dall’avvio degli avversari (12-7). Il vantaggio dei bulgari con il passare dei minuti è progressivamente aumentato (20-11); a quel punto il CT azzurro ha cambiato la diagonale inserendo Sbertoli e Romanò ricevendo buone risposte e ottenendo un parziale recupero, ma il tentativo non è riuscito a impedire alla formazione di Prandi di accorciare le distanze grazie al 25-17 conclusivo.

Il quarto parziale è iniziato con la formazione tricolore nuovamente in partita e trascinata da un ottimo Michieletto si è portata sul 12-5 (14-7). Da quel momento in poi la partita è stata senza storia e gli azzurri hanno chiuso in scioltezza sul 25-12 che ha chiuso set e match.

Domani per gli azzurri seconda giornata di riposo: si torna in campo mercoledì 8 ancora alle ore 15.45 contro la Slovenia.



(Fonte: Federvolley)