Italia-Lettonia 3-0: azzurri ai quarti

Gli azzurri senza problemi negli ottavi di finale dei Campionati Europei in corso in Repubblica Ceca: Lettonia sconfitta 3-0 e qualificazione ai quarti dove sfideranno Bulgaria oppure Germania

L'Italia conquista i quarti di finale della 32esima edizione dei Campionati Europei grazie al netto successo ottenuto ai danni della Lettonia con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-13, 25-16).

I ragazzi di Ferdinando De Giorgi torneranno in campo mercoledì 15 settembre (orario da stabilire) contro la vincente dell’ottavo di finale che si giocherà alle ore 19 che vedrà la Germania di Andrea Giani opposta alla Bulgaria di Silvano Prandi.

Troppo netto, oggi, il divario tecnico tra le due squadre con la formazione tricolore che ha pagato un po’ di emozione in avvio di gara per poi progressivamente prendere in mano la situazione giocando come di consueto una buona pallavolo e riuscendo a imporre il proprio ritmo agli avversari che hanno dovuto arrendersi alla superiorità del sestetto italiano.