Conegliano ok al debutto, Vallefoglia battuto 3-0

Resta aperta la striscia record di vittorie consecutive per Conegliano, che nel debutto stagionale in campionato ha centrato il 66esimo successo in fila. Troppo forti le campionesse d'Italia e d'Europa in carica per la neopromossa Vallefoglia, nonostante le assenze di Fahr e Sylla. La Imoco Volley si è imposta con un secco 3-0 davanti al pubblico di casa, tornato finalmente (seppur per ora al 35%) a fare il tifo al palazzetto di Treviso. Dopo qualche errore in avvio Conegliano si è aggiudicata facilmente il primo set 25-17, più combattuto il secondo chiuso sul 25-23. Vallefoglia, trascinta da Kosheleva e Jack-Kisal (autrici rispettivamente di 19 e 15 punti) ha avuto ancora la forza di combattere nel terzo, nel quale è arrivata fino al 23-20 a favore. Ma l'esperienza di Conegliano ha avuto la meglio, e ai vantaggi le padrone di casa hanno chiuso la partita vincendo il set 27-25. Decisiva ancora una volta Paola Egonu, miglior giocatrice dell'incontro con 23 punti (20 attacchi, 2 ace e un muro).