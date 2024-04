Conegliano batte Scandicci 3-2: serie sull'1-1

Un’altra partita da lasciare senza fiato. Gara 2 della finale scudetto è ancora un’altalena di emozioni che alla fine premia le “pantere” della Prosecco Doc Imoco Conegliano che vanno a un passo dall’inferno prima di riprendersi e vincere al 5° set. La squadra di Daniele Santarelli sembra però aver smarrito lo smalto che nell’intera stagione le ha consentito di dominare ogni avversario che ha incontrato sul cammino. Ben 35 gli errori commessi anche nella seconda sfida per lo scudetto, troppi per una squadra di questo pedigree. Errori che si traducono anche in un aiuto per la Savino Del Bene Scandicci che ha assaporato la possibilità di battere ancora le campionesse d’Italia. Il simbolo di questa rinascita è la schiacciatrice americana Plummer. A lungo nel match fallosa e timorosa in attacco, nel set decisivo diventa la chiave di volta per la vittoria del gruppo di coach Santarelli. Un successo che riapre la serie, perché adesso le due squadre sono sull’1-1, ma che di fatto rianima una squadra che a tratti sembrava smarrita. Dall’altra parte della rete, a Scandicci stavolta non è bastata l’ennesima prova maiuscola di Kate Antropova. L’opposta ha chiuso il match con 34 punti, conditi da 3 ace e 2 muri. Forse non sempre supportata a dovere dalle due schiacciatrici di banda Zhu Ting e Herbotts. E ora, la palla al centro e si ricomincia. Mercoledì la finale più bella degli ultimi anni torna al Palaverde di Villorba per Gara 3. Fare pronostici è assolutamente impossibile.