Talmassons, impresa storica: conquista l'A1

Impresa della CDA Talmassons FVG che, contro Busto Arsizio in un Palazzetto dello Sport di Latisana sold out, conquista una storica promozione in Serie A1. Coach Leonardo Barbieri replica lo starting six di Gara 1 con Eze in regia, Piomboni opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali e Negretti libero. Primo set che rende l’idea della grande qualità in campo per questa finalissima. Busto Arsizio parte leggermente meglio trovando i primi vantaggi ma la CDA reagisce prontamente portando il risultato in parità, 12-12. Le ospiti allungano ancora fino al 13-17 con una parallela di Zanette. Busto Arsizio mantiene i quattro punti di vantaggio fino al 19-23. La CDA però mostra ancora una volta il proprio carattere e annulla due set point sul 22-24 e dopo un’epica battaglia ai vantaggi vince il primo set 31-29. Nel secondo set la CDA guida le danze, galvanizzata dalla rimonta del primo parziale. L’allungo decisivo arriva quando le padrone di casa si portano sul 17-13. Le pink panthers tengono benissimo il campo sfruttando al meglio il proprio muro. Piomboni trova il punto del 24-20 per il set point che si conclude poi sul 25-20. Il terzo set, come successo in gara 1, è un dominio friulano. Le ragazze di coach Barbieri si portano avanti di sei lunghezze con Hardeman (18-12). A questo punto la CDA Talmassons spinge vedendo il traguardo e guidata proprio dall’americana vola fino a conquistare 7 match point. A chiudere le danze è Leah Hardeman che fa partire la festa promozione.