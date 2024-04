Finale scudetto: Scandicci-Conegliano LIVE su Sky

Dopo la spettacolare vittoria delle toscane in gara 1 a Conegliano, al PalaWanny di Firenze si torna in campo per la seconda sfida di questa finale scudetto. Il match è in diretta oggi, sabato 20 aprile, Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle 20.30

