Volley femminile, domenica su Sky Trento-Cuneo

Dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa a Bergamo nella prima giornata di campionato, morale alto per le ragazze di Trento in vista della partita contro Cuneo. Appuntamento domenica alle 20.30 live su Sky Sport Arena

Una partita, per di più all’esordio del campionato, è poco indicativa anche se vincere fa comunque morale . Ed è per questo che il coach delle piemontesi Lavarini ha subito richiamato all’attenzione e spostato l’obiettivo. Guardare avanti, significa concentrarsi su Casalmaggiore che ha cominciato con il botto battendo 3­-0 Scandicci, una delle candidate ai vertici della classifica.

Qualche punto interrogativo e le solite certezze. Conegliano e Novara hanno messo subito le cose in chiaro. Per la lotta scudetto le candidate principali rimangono loro , al netto di imprevisti sul cammino che le porterà alla finale scudetto.

Chi non ha saputo reagire è anche Monza, per molti la squadra che potrebbe inserirsi nel duopolio Conegliano-Novara. A Busto Arsizio è piaciuta solo a metà. Il lavoro di Gaspari è però solo all’inizio, e con tante giocatrici nuove non sarà nemmeno facile. Ma il campionato e la Champions non aspettano. Campanelli d’allarme in ordine sparso, insomma, che non devono essere assolutamente sottovalutati, qualunque essi siano.

C’è però una certezza, nel week end la capienza dei palazzetti sarà finalmente aumentata e portata al 60%: più pubblico, più entusiasmo e maggior spettacolo.

Da godersi anche su Sky Sport. Appuntamento domenica 17 ottobre alle 20.30 con Trentino-Cuneo, live su Sky Sport Arena.