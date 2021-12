Mondiale per club maschile e femminile su Sky

Doppio appuntamento in diretta su Sky Sport con il campionato mondiale per club di volley. Dal 7 all’11 dicembre di scena in Brasile il torneo maschile con le italiane Trento e Civitanova. Dal 15 al 19 dicembre, in Turchia, il torneo femminile con Conegliano protagonista. Ecco come seguire le due manifestazioni sui canali Sky, con il commento tecnico Andrea Zorzi e Consuelo Mangifesta

Un altro importante appuntamento da seguire su Sky e in streaming su NOW: a dicembre da non perdere le partite delle squadre italiane impegnate nella FIVB Club World Championship 2021, maschile e femminile. Dal 7 dicembre in campo il torneo maschile che si disputerà in Brasile, a Betim, fino all’11 dicembre; seguirà quello femminile in Turchia, ad Ankara, dal 15 al 19 dicembre. Tre le squadre italiane impegnate nel Mondiale di volley per Club: Trentino e Civitanova tra gli uomini e Conegliano tra le donne.