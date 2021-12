Mondiali per Club: Trento e Civitanova esordio ok

E’ partita nel migliore dei modi l’avventura delle due squadre italiane al mondiale per club in corso a Belo Horizonte in Brasile. Due vittorie in tre set per Trento, contro gli iraniani del Foolad e per Civitanova, campione in carica, contro gli argentini del San Juan

Trento e Civitanova non sbagliano. Pronostici rispettati nel match d’esordio per le italiane al Mondiale per club di volley. Nel girone A Civitanova, che ha vinto l’ultimo titolo nel 2019, ha sconfitto in tre set gli argentini del San Juan con i parziali di (25-19, 25-13, 25-21). Le assenze di Zaytsev e Juantorena non si sono fatte sentire e la strada per il passaggio del turno sembra spianata anche se i brasiliani del Funvic Taubatè, prossimi avversari, possono essere insidiosi. Per Trento, nel gruppo B, invece è arrivato un successo ancora più agevole contro gli iraniani del Foolad Sirjan sempre per 3-0 (18-25, 22-25, 19-25) e ora arriva il test più complicato contro il Sada Cruzeiro. Dal doppio incrocio con le squadre brasiliane la possibilità di vedere una finale tutta italiana.