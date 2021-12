Mondiale per club, in semifinale Trento-Civitanova

Sarà comunque una finale italo-brasiliana a decidere il mondiale per club di volley maschile in corso a Belo Horizonte. Il sogno di vedere Trento e Civitanova giocarsi il trofeo è svanito per la sconfitta dei trentini contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro. Bene Civitanova contro gli altri brasiliani del Funvic Taubatè. Stasera alle 21 in diretta su Sky Sport Action il derby italiano che vale la finale (in replica su Sky Sport Arena alle 00:30)

Il sogno di una finale tutta italiana al mondiale per club maschile di volley si è infranto davanti ai brasiliani del Sada Cruizeiro, padroni di casa di questa rassegna alla quale l'Italia si è presentata con due squadre sulle sei partecipanti. Trento si è infatti arresa in tre set (25-19, 25-23, 25-18) chiudendo quindi la Pool B al secondo posto finale; un piazzamento che costringerà Kaziyski e compagni ad incontrare in semifinale Civitanova, vincitrice del girone A, nel derby italiano di questa sera alle 21 in diretta su Sky Sport Action. Fra i gialloblù da segnalare i 16 punti di Alessandro Michieletto, unico trentino in doppia cifra ed ultimo a mollare, come dimostra anche il 62% a rete ed un muro vincente.

Civitanova facile 3-0 contro gli altri brasiliani del Funvic Taubatè

Nella pool A percorso netto per i campioni in carica di Civitanova che hanno concluso la fase a gironi senza aver perso neppure un set. Partita ampiamente amministrata e vinta dalla Lube con il punteggio di 25-22, 25-20, 25-16, che nonostante non abbia mai spinto fino in fondo, ha avuto vita facile contro la formazione brasiliana del Funvic Taubatè. La nota più positiva per la formazione di Blengini è stato il rientro in campo di Zaytsev apparso già in un ottimo stato di forma. Adesso anche per lui la sfida da ex contro Trento