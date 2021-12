Seconda vittoria per le Pantere al Mondiale per club in corso ad Ankara. Dopo aver battuto nella gara d’esordio il Fenerbahce (3-0), anche oggi contro le brasiliane del Praia non c’è stata partita. Stesso risultato e primo posto nel girone. Domani semifinale contro la perdente tra VakifBank e Minas, da non perdere alle 13 live su Sky Sport Action

Con 22 punti di Paola Egonu, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano travolge per 3-0 anche il Praia Dentil e si qualifica per la prima semifinale del Mondiale per Club 2021, in programma domani alle ore 13.00 in diretta su Sky Sport Action .

A guidare magistralmente l’orchestra di coach Daniele Santarelli anche oggi la capitana Asia Wolosz che ha dettato i tempi del gioco di Conegliano, distribuendo palloni per tutte le sue attaccanti, sia al centro che in banda. 12 i punti di Plummer, che ha confermato l’alto livello di gioco espresso mercoledi contro il Fenerbahce, 8 quelli di Courtney, 7 quelli di De Kruijff e Vuckova. 3 punti anche per Miryam Sylla, che ha chiuso il secondo set con il punto del 25-16, al rientro in campo dopo il grave infortunio che l’ha tenuta ai box nei primi mesi di questa stagione. Il ritorno di Sylla è un’arma in più per Conegliano sia nel Mondiale per Club che nel resto della stagione, dove le Pantere dovranno confermarsi, oltre che sul tetto del mondo, anche sul tetto d’Europa e d’Italia.