Le ragazze di coach Gaspari in casa per il secondo atto della finale contro le Pantere di Santarelli. Appuntamento da non perdere stasera in diretta su Sky Sport Arena alle 20.30

1-0 e palla al centro. Anzi 1-0 e scudetto in vista. Eh si, perché la vittoria di Monza sabato scorso a Conegliano ha sparigliato le carte in questa finale tricolore 2022. Molti si aspettavano un trionfo delle Pantere, pochi avevano pronosticato una sconfitta per Egonu e compagne. Eppure Monza, risorgendo per l’ennesima volta dalle proprie ceneri, ha vinto la maratona del Palaverde con un tie break dove non ha sbagliato nulla. Vincere in rimonta è una costante della squadra di Gaspari: gara 3 della semifinale con Novara, gara 1 della finale scudetto con Conegliano. Testa, cuore e “garra” per Orro e compagne. E soprattutto una panchina lunga dalla quale Gaspari può attingere senza togliere nulla al sestetto “titolare”, anzi alzando ulteriormente l’asticella della fame di vittorie. Dopo 3 scudetti di fila ed una Champions League, le Pantere avranno la pancia piena alla vigilia di un volley mercato che vedrà metà squadra cambiare maglia? Lo scopriremo già questa sera all’Arena di Monza per gara 2: a volte le motivazioni fanno più dei valori tecnici. E la motivazione di vincere uno scudetto alla prima finale può davvero fare la differenza.