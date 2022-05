Volley, Monza-Conegliano: oggi gara 4 LIVE su Sky

Quarto atto: si torna in campo dal 2-1 per Conegliano. L'Imoco potrebbe già stasera vincere il quinto Scudetto della sua storia, il 4° consecutivo. In campo alle 20.45 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW CONEGLIANO-MONZA 3-0. SERIE SUL 2-1 Condividi

Con le spalle al muro, Monza non può più sbagliare. La dimostrazione di forza di Conegliano in gara 3 ha chiuso nell’angolo la squadra di Gaspari. Il tic toc dell’orologio risuona pesantemente nelle orecchie di Danesi e compagne, costrette a pescare le ultime energie dal fondo del barile dopo una stagione durissima, dal punto di vista fisico e mentale. Il tanto temuto crollo sabato a Treviso non si è visto. Ma Conegliano, che per lunghi tratti del match del Pala Verde ha giocato da Conegliano, ha dato a tutti la sensazione di avere più benzina nel serbatoio ed una freschezza mentale migliore rispetto a quella di Monza.

Forse è solo l’abitudine a giocare partite importanti come una finale scudetto: ogni ragazza a disposizione di Santarelli ha alle spalle decine di partite così, con le squadre di club e con le nazionali. Dall’altra parte del campo, invece, le finali giocate si contano sulle dita di due mani. La tensione gioca brutti scherzi, ma se a questa tensione ci hai fatto la corazza è probabile che ti scivoli via già nel riscaldamento della partita. Le facce delle ragazze di Gaspari, sabato sera al termine del match, non promettevano nulla di buono: l’entusiasmo dell’Arena di Monza dovrà provare a colmare le differenze tecniche, fisiche e mentali. Non sarà facile, ma questo campionato ci ha già dimostrato che le imprese talvolta impossibili sono all’ordine del giorno. Anche, se non soprattutto, con le spalle al muro.