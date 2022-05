L'estate azzurra del volley: gli appuntamenti

L'estate 2022 della pallavolo italiana sarà senza sosta: dai Mondiali maschili e femminili passando per la Volleyball Nations League, fino ai Mondiali di beach volley. Un calendario fitto per le nazionali guidate da De Giorgi e Mazzanti, da seguire su Sky Sport TUTTE LE NOVITA' DELL'ESTATE AZZURRA DI SKY SPORT Condividi

Sarà una lunga estate azzurra per la pallavolo italiana che vivrà il suo momento clou con i Mondiali maschili e femminili tra settembre e ottobre. Dove l’Italia si presenterà in entrambi i tornei con la medaglia d’oro europea al collo. Nella prima parte della stagione, a giugno, i Mondiali di Beach Volley in contemporanea alla Volleyball Nations League, la manifestazione indoor che sarà utile per iniziare a trovare la giusta alchimia, il giusto feeling, nei due gruppi azzurri che saranno imbottiti da tante facce nuove e soprattutto giovani.

De Giorgi: "Mondiale giocato in parte in Italia? Sarebbe bello" leggi anche Estate 2022, gli eventi da seguire su Sky Sport Finals di Volley Nations League che si giocheranno ad Ankara per le ragazze, a Casalecchio di Reno invece per la nazionale del CT De Giorgi, che dopo l’inaspettato exploit all’ultimo europeo non sente il peso della responsabilità. Anche se non sarà facile ricoprire il ruolo di protagonista con una carta d’identità così. "C'è voglia di iniziare di nuovo questo percorso - le parole di Fefè De Giorgi alla presentazione della stagione 2022 delle Nazionali azzurre- con questi ragazzi che sono stati stupendi. Ci aspettiamo partite impegnative, ma dobbiamo guardare al nostro gruppo. L'Europeo ci ha detto che siamo sulla strada giusta, ma ora dobbiamo guardare avanti". Alla conferenza stampa il presidente Giuseppe Manfredi ha annunciato che domani andrà alla FIVB per discutere l'ipotesi di una organizzazione anche "italiana" di parte del Mondiale maschile, tolto alla Russia. "Giocare in casa almeno fino ai quarti - ammette il Ct della nazionale maschile azzurra- non sarebbe affatto una brutta cosa".

Mazzanti: "Saranno sei mesi molto lunghi" Ci si aspetta molto invece da Paola Egonu e compagne. In arrivo c'è una stagione lunghissima. "Saranno sei lunghi mesi, il primo periodo sarà il più complesso perchè dobbiamo gestire il fare risultati alla Volleyball Nations League e gestire la condizione fisica delle ragazze. Ad agosto- spiega il Ct azzurro Mazzanti- inizieremo poi la preparazione al Mondiale". Le due squadre azzurre giocheranno per vincere. Ce lo impone la storia, lo dice il ranking mondiale che da sempre riconosce alla pallavolo italiana un posto tra le prime della classe. Due nazionali che avranno un posto di diritto nella lunga estate azzurra di Sky.

Su Sky i Mondiali FIVB maschili e femminili e la FIVB Nations League Su Sky Sport il grande volley, atteso da cinque grandi appuntamenti: i Campionati Mondiali FIVB Maschili (dal 26 agosto all’11 settembre), con l'Italia di Fefè De Giorgi nella Pool E insieme a Canada, Cina e Turchia; i Campionati Mondiali FIVB Femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre), con le ragazze di Davide Mazzanti nel Girone A con Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico. In campo le campionesse e i campioni d’Europa, che ora vogliono conquistare il mondo. E ancora, la FIVB Nations League femminile (dal 31 maggio al 17 luglio), la FIVB Nations League maschile (dal 7 giugno al 24 luglio), la competizione internazionale che vede coinvolte le migliori 16 nazionali maschili e 16 femminili in un torneo ad alta intensità agonistica in giro per il mondo, che vedrà le Finals maschili disputarsi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e quelle femminili ad Ankara, Turchia, e i Campionati Mondiali di beach volley (su Sky live le semifinali e la finale) in programma a Roma dal 10 al 19 giugno.