Mondiali Beach Volley, i norvegesi Mol-Sorum e le brasiliane Duda-Patricia campioni

Esultano sulla sabbia del Centrale del Foro Italico di Roma i norvegesi Mol-Sorum e le brasiliane Duda-Patrícia . Sono loro le coppie, maschili e femminili, vincitrici del Beach Volleyball World Championships 2022 di Roma, battendo rispettivamente in finale i verdeoro Renato-Vitor Felipe (2-0) e le canadesi Bukovec-Brandie (2-0). Per entrambe le coppie vincitrici si tratta del primo successo in un Mondiale. I norvegesi completano così lo "slam", visto che hanno vinto anche le ultime edizioni delle Olimpiadi e degli Europei.

Bronzo al Brasile nel maschile, alla Germania nel femminile

Per quanto riguarda invece le finali 3°/4° posto, in campo maschile il bronzo è andato alla coppia brasiliana Andre/George che con il risultato di 2-1 ha battuto quella americana formata da Schalk/Brunner. Bronzo le tedesche Muller/Tillmann sulle svizzere Heidrich/Vergé-Depré, costrette a dare forfait per infortunio. “Abbiamo organizzato un evento che, oltre a produrre grande spettacolo, ha creato una scia di emulazione per i giovani che ora vogliono diventare i nuovi Nicolai, Lupo, Gottardi o Menegatti”, ha spiegato Diego Nepi Molineris, DG di Sport e Salute S.p.A. ed Event Director del Mondiale".

I risultati delle finali

Maschile

Finale 1°-2° posto : Mol/Sorum (NOR) - Renato/Vitor Felipe (BRA) 2-0 (21-15, 21-16)

: Mol/Sorum (NOR) - Renato/Vitor Felipe (BRA) 2-0 (21-15, 21-16) Finale 3°-4° posto: Andre/George (BRA)- Schalk/Brunner (USA) 2-1 (15-21, 21-17, 15-11)

Femminile