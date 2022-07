Volley, Italia-Corea 3-1: azzurre alle Finals

Con i parziali di 25-17, 23-25, 25-15, 25-19 le ragazze di Mazzanti battono il fanalino di coda di questa VNL e conquistano aritmeticamente l’accesso alla Final 8 che si giocherà ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Un traguardo importante raggiunto con due giornate d’anticipo rispetto alla fine di questa terza e ultima fase di Sofia. Le azzurre adesso torneranno in campo domani, sabato 2 luglio, alle 19 contro la Bulgaria. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su Now ascolta articolo Condividi

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, anche senza brillare: l’Italia femminile di volley batte 3-1 la Corea del Sud e si qualifica aritmeticamente alle Finals di VNL in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Sylla e compagne vincono con i parziali di 25-17, 23-25, 25-15, 25-19. Si tratta del sesto successo consecutivo per le azzurre che adesso potranno preparare con tranquillità gli ultimi due match di questa pool di Sofia. Si torna in campo domani, sabato 2 luglio, alle 19 contro la Bulgaria. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Primo set: dominio azzurro fin dall’inizio Mazzanti cambia molto rispetto al match vinto contro la Polonia: gioca Nwakalor al posto di Egonu in diagonale con Malinov, Sylla sostituisce Gennari in diagonale con l’altra schiacciatrice Degradi, Bonifacio al posto di Danesi con Chirichella al centro. Fersino al posto del libero titolare De Gennaro. Italia subito padrona del gioco con un primo break di 3-0 che arriva sul 3-3: è Chirichella in fast a portare le azzurre sul 6-3. Il set è equilibrato fino al 10-8 per l’Italia, poi un parziale di 7-0 volano sul 17-8. Vantaggio che le campionesse d’Europa gestiscono facilmente fino al termine: un errore della coreana Park regala il primo set all’Italia con il punteggio di 25-17.

Secondo set: azzurre irriconoscibili, parziale alla Corea Nel secondo parziale è la Corea a partire meglio dell’Italia: le asiatiche si portano sul 5-2 prima e sul 7-3 poi (invasione di Malinov). Azzurre che però reagiscono subito con Sylla e Chirichella che riportano il punteggio in parità sul 7-7. Il sorpasso delle campionesse d’Europa arriva sull’10-9 grazie ad un bel muro di Ofelia Malinov. Da lì è lotta punto a punto con l’Italia molto imprecisa e incostante in ricezione che non riesce ad esprimere il suo gioco. Sul 22-21 per le azzurre arriva un ace di Alice Degradi che sembrava indirizzare il parziale, ma da lì l’Italia sparisce dal campo regalando il parziale alle avversarie: la Corea vince il set addirittura con una free-ball che la difesa azzurra lascia cadere per terra sul 25-23.

Terzo set: l’Italia si ritrova Avvio equilibrato nel terzo parziale fino al 5-5 quando un muro di Alice Degradi e un ace di Cristina Chirichella danno un piccolo vantaggio alle azzurre. Gap di due punti che l’Italia mantiene fino al time-out tecnico dove si arriva sul 12-10. Al rientro in campo le azzurre si ritrovano definitivamente e con il turno in battuta di Nwakalor si portano fino al 16-10. A chiudere il tentativo di rimonta delle coreane è la serie al servizio di Chirichella che spinge l’Italia sul 21-12. Sylla e compagne non hanno dunque difficoltà a portare a casa il set ed è Alice Degradi con un mani out che sigilla il parziale sul 25-15.