Settima vittoria consecutiva per la nazionale di Mazzanti. Tutto facile per le azzurre che - già qualificate alle Final 8 di Ankara dal 13 al 17 luglio con due giornate di anticipo, battono anche la Bulgaria. Netto 3-0, parziali di 25-12, 25-19 e 25-21. L'ultimo appuntamento è ora previsto contro la Thailandia, live su Sky e in streaming su NOW, domenica 3 luglio dalle 15.30. Alla alla Armeec Arena di Sofia Primo set senza alcuna difficoltà per le azzurre. Pietrini e Danesi le top scorer con 6 e 5 punti, tutto facile anche grazie a una super difesa, che gira alla perfezione e garantisce punti. Tre muri e tre ace azzurri, 25-12 il risultato del primo parziale. Nuovo set e ancora in controllo per la squadra di Mazzanti, super prestazione di Elena Pietrini che conclude i primi due set con 15 punti a referto, prma di chiudere i conti proprio lei col punto decisivo nel terzo set (25-21), il ventesimo personale. Nwakalor ne registra 13. Successo che permette così alle azzurre di mettersi in scia del Giappone in classifica generale.