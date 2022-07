VNL, semifinale Italia-Francia: domani LIVE su Sky

Stati Uniti-Polonia e Italia-Francia sono le semifinaliste della Volley Nations League che scenderanno in campo sabato. Per gli Azzurri ci sono i Blues di Andrea Giani: una sfida giunta alla 145^ edizione! Entrambe le partite da seguire live su Sky Sport Uno alle 18 e alle 21

Sulla carta i francesi hanno qualcosa in più dell'Italia

Ci tocca uno degli avversari più scomodi, che permetterà però agli Azzurri di capire a che punto sono sulla strada che porta al Mondiale di fine agosto. Sulla carta i francesi hanno qualcosa in più dell’Italia ma i due mesi di Nations League hanno maturato il gruppo azzurro. E se diciamo che Giannelli e compagni possono pensare di giocarcela quasi alla pari non facciamo atto di vanità. La crescita dell’Italia è nei numeri: si è presentata alle Finals di Bologna da prima della classifica generale, grazie alle 10 partite vinte nelle tre settimane di torneo. Ha sofferto contro l’Olanda nei quarti, contro cui forse è mancata un po’ di brillantezza, ma non bisogna dimenticare che questo gruppo da due mesi sta girando il mondo per partecipare a una competizione molto impegnativa, e che arriva in coda a una lunga ed estenuante stagione.