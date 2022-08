Inizia l’avventura al Mondiale per l’Italia campione d’Europa allenata da Ferdinando De Giorgi. L’esordio è nel girone E contro il Canada, poi arriveranno i match contro la Turchia ed infine quello contro la Cina. A guidare il gruppo c’è capitan Simone Giannelli. Il match degli azzurri è in diretta alle 21.15 su Sky Sport Arena e in streaming su Now

I CONVOCATI DEL CT DE GIORGI PER IL MONDIALE