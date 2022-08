Mondiali, alle 21.15 Italia-Turchia LIVE su Sky

Dopo l’esordio positivo con la vittoria per 3-0 contro il Canada, gli azzurri tornano in campo a Lubiana per la seconda partita nel girone E con la Turchia. Tutti i match dell’Italia e le migliori partite della competizione sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now

Tornano in campo gli azzurri dell’Italvolley al Mondiale di pallavolo che si svolge in Slovenia e Polonia. Dopo il 3-0 (25-13, 25-18, 39-37) contro il Canada, i ragazzi del Ct De Giorgi affrontano la Turchia in questo secondo match del girone E. Favoriti d’obbligo i campioni d’Europa guidati da capitan Giannelli ma si tratta di un impegno che, come dimostra il terzo combattutissimo set contro i canadesi, non va sottovalutato seppur contro un avversario sulla carta alla portata degli azzurri. Il match sarà in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Sport Arena e in streaming su Now. Sul nostro sito aggiornamenti live con risultati e curiosità.